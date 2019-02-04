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Кайрен Уилсон выиграл третий рейтинговый титул на German Masters

Уилсон выиграл третий рейтинговый титул
Eurosport

51 мин. назад

Долгожданная победа 27-летнего англичанина.

Девятый номер мирового рейтинга Кайрен Уилсон стал победителем German Masters-2019.

В упорнейшем финале престижного рейтингового турнира 27-летний англичанин обыграл соотечественника Дэвида Гилберта со счетом 9-7.

Видео - Золотые кадры German Masters – Уилсон берет третий титул

02:45

По ходу финала Кайрен уступал 5-7 по фреймам, но затем взял четыре партии подряд.

  • Это третья победа на рейтинговых турнирах в карьере Кайрена.
  • Уилсон выигрывал Shanghai Masters-2015, победив в финале Джадда Трампа 10-9, и Пол Хантер Класcик-2018, где расправился с Питером Эбдоном (4-2).
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Видео - Золотые кадры German Masters – Уилсон берет третий титул

02:45
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