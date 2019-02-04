Eurosport
Кайрен Уилсон выиграл третий рейтинговый титул на German Masters
Долгожданная победа 27-летнего англичанина.
Девятый номер мирового рейтинга Кайрен Уилсон стал победителем German Masters-2019.
В упорнейшем финале престижного рейтингового турнира 27-летний англичанин обыграл соотечественника Дэвида Гилберта со счетом 9-7.
По ходу финала Кайрен уступал 5-7 по фреймам, но затем взял четыре партии подряд.
- Это третья победа на рейтинговых турнирах в карьере Кайрена.
- Уилсон выигрывал Shanghai Masters-2015, победив в финале Джадда Трампа 10-9, и Пол Хантер Класcик-2018, где расправился с Питером Эбдоном (4-2).
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