30.01.20
А. УрсенбахерАлександр Урсенбахер
Не ранее
12:00
М. МаннМитчелл Манн
German Masters • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Александр Урсенбахер - Митчелл Манн
German Masters - 30 января 2020

Это Снукер, и это German Masters! Следите за матчем Александр Урсенбахер – Митчелл Манн на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 30 января 2020. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Александр Урсенбахер и Митчелл Манн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0