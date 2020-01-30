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Александр Урсенбахер - Митчелл Манн

German Masters - 30 января 2020

Это Снукер, и это German Masters! Следите за матчем Александр Урсенбахер – Митчелл Манн на Eurosport.ru! Игра начинается в 12:00 30 января 2020. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Александр Урсенбахер и Митчелл Манн, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.