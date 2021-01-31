Экс-чемпион мира Джадд Трамп второй год подряд стал победителем рейтингового турнира German Masters. В финале 31-летний англичанин не оставил ни одного шанса соотечественнику Джеку Лисовски – 9-2.
Еще в дневной сессии несколько партий прошли в упорной борьбе, но за вычетом неудачного второго фрейма (0-90) Джадд всякий раз оказывался мастеровитее.
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Счет перед вечерней сессией (7:1) почти не оставлял надежд Джеку. Он снова затащил второй фрейм, но следом Трамп закрыл турнир 119-очковым сенчури.
- Трамп выиграл 21-й рейтинговый турнир в карьере и первый – в наступившем году.
- Лисовски проиграл все 5 рейтинговых финалов и во второй раз – Трампу.
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