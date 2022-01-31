Китаец Чжао Синьтун выиграл второй рейтинговый титул за текущую зиму, обыграв соотечественника Яня Бинтао в финале German Masters со счетом 9:0. До этого он стал чемпионом Великобритании, победив в декабре 2021 года Люку Бреселя.
В финале German Masters Синьтун в дневной сессии взял все восемь фреймов. В вечерней сессии Яню так и не удалось избежать разгромного поражения. У Чжао на счету серии 74, 118, 82, 89, 68 и 70, у Биньтао – только один брейк в 60 очков. Чжао Синьтун – лишь третий снукерист в истории, который выиграл финал рейтингового турнира, не проиграв ни одного фрейма.
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