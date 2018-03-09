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Оливер Лайнс - Эллиот Слессор

Gibraltar Open - 9 марта 2018

Это Снукер, и это Gibraltar Open! Следите за матчем Оливер Лайнс – Эллиот Слессор на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 9 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Оливер Лайнс и Эллиот Слессор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.