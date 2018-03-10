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Майкл Холт - Брэндон Сарджент

Gibraltar Open - 10 марта 2018

Это Снукер, и это Gibraltar Open! Следите за матчем Майкл Холт – Брэндон Сарджент на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 10 марта 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Майкл Холт и Брэндон Сарджент, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.