52-летний шотландец Стивен Хендри объявил о возвращении в профессиональный тур после долгой паузы – в последний раз он соревновался в четвертьфинале чемпионата мира 2012 года и сокрушительно проиграл Стивену Магуайру.

Семикратный чемпион мира Хендри сдержал обещание и 2 марта 2020 года вышел в первом раунде Gibraltar Open против британца Мэтью Селта. Он уступил со счетом 1:4, но камбэк получился запоминающимся – всего за два фрейма Стивен оформил 776-й сенчури, ответив фантастическим брейком и сравняв счет.

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К Хендри в тот вечер было приковано внимание всего снукерного мира. «Девять лет растаяли на глазах. Хендри вернулся на ура», – комментатор Eurosport Фил Стадд, назвав снукериста «винтажным Хендри».

Хендри в 1-м матче за 9 лет сделал сотню

«Это был отличный матч! Мне жаль только, что Стивен не выиграл еще хотя бы один фрейм. Но его выступление обнадеживает. А Селт сыграл выше всех ожиданий на уровне топ-8», – высказался комментатор и эксперт Eurosport.ru Владимир Синицын.

«Что за сцена», – лаконично отреагировал седьмой номер рейтинга Шон Мерфи.

«На мой взгляд, нет никаких причин, по которым Хендри не сможет подняться на действительно высокий уровень, кроме его менталитета. Снукер – вид спорта, где не нужна физическая сила. Его руки будут делать то же, что делали, когда ему был 21 год. Если он хочет вернуться, он сможет. Речь только о том, насколько сильно он этого хочет», – написал 28-й номер, британец Майкл Холт.

Сам Хендри в послематчевом интервью высоко оценил спортивное долголетие коллег – Ронни О'Салливана и Джона Хиггинса.

«Это было здоров. Я нервничал, когда надевал костюм, меня подташнивало, но это хороший знак. Без нервов выступать нельзя, но это должны быть нервы ожидания. Я счастлив, но мне нужно избавиться о невынужденных ошибок. Мэтт сыграл фантастически, а я рад, что оформил сотню. Мне еще есть над чем поработать», – заявил Стивен.

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