Самый молодой участник Gibraltar Open, 15-летний Юлиан Бойко из Украины, выиграл первый в карьере матч в рамках мэйн-тура. В первом раунде он одолел 48-летнего ирландца Фергала О'Брайена – 4:3.
Таким образом, Бойко стал первым в истории украинцем, выигравшим встречу на профессиональном турнире.
European Masters
14-летний украинец Бойко проиграл Трампу в первом профессиональном матче
- Во втором раунде его соперником станет 11-й номер рейтинга Марк Аллен.
- Ранее Бойко 6 раз участвовал в основе турниров, но всегда проигрывал.
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