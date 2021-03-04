Самый молодой участник Gibraltar Open, 15-летний Юлиан Бойко из Украины, выиграл первый в карьере матч в рамках мэйн-тура. В первом раунде он одолел 48-летнего ирландца Фергала О'Брайена – 4:3.

Таким образом, Бойко стал первым в истории украинцем, выигравшим встречу на профессиональном турнире.

European Masters
14-летний украинец Бойко проиграл Трампу в первом профессиональном матче
21/09/2020 В 19:42
  • Во втором раунде его соперником станет 11-й номер рейтинга Марк Аллен.
  • Ранее Бойко 6 раз участвовал в основе турниров, но всегда проигрывал.

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