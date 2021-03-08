Перед первым четвертьфиналом чемпионата Великобритании в карьере в декабре прошлого года Джек Лисовски ответил экспертам и зрителям, которые давно разносят его за каждое поражение, говорят о нереализованном потенциале и отсутствии победного менталитета. «Когда семья смотрит мои матчи по телевизору, они выключают звук и включают музыку, – рассказал Джекпот. – Мне тоже тяжело слушать, что обо мне говорят. У меня рискованный стиль, но благодаря ему я оказался там, где нахожусь сейчас. Меня слишком жестко критикуют за выбор определенных ударов».

Лисовски предположил, что именно отношение авторитетных журналистов и бывших игроков мешает ему наконец оправдать статус главного таланта тура и выиграть рейтинговый титул. Англичанин ворвался в топ-16 в позапрошлом сезоне, но наверняка сделал бы это раньше, если бы в конце прошлого десятилетия его прогресс не затормозила лимфома Ходжкина – рак лимфатической системы. Джек победил тяжелую болезнь и заскочил на 11-ю строчку рейтинга, но ему по-прежнему не хватает решающего шага, чтобы считаться по-настоящему элитным снукеристом.

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Англичанин – пример того, как медиа возвеличивают игрока, а потом травят после каждой неудачи. В любом спорте достаточно примеров подобного отношения. Мэйсона Гринвуда из «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне называли новым Маркусом Рэшфордом, а теперь считают провалом из-за отсутствия голов, хотя нападающему всего 19. Александр Зверев, как и Лисовски, много страдал от давления: талантливый немец никак не мог проявить себя на мэйджорах из-за нервов. Сначала к нему относились как лидеру некстген, затем – как к неспособному справиться с таким статусом слабаку.

Джека сравнивали с Ронни О’Салливаном за атакующую тактику, скорость и любовь к риску и наградили за эти качества никнеймом Джекпот. А потом распяли за неоправдавшиеся ожидания и ошибки, хотя он никогда не считал себя новым Ракетой.

«Я слишком много думаю о том, что обо мне думают, – пожаловался Лисовски. – Это усиливает давление. Я знаю, что после некоторых ударов комментаторы говорят: «Что это было?». У меня в голове крутятся те же мысли».

На самом деле прогресс Лисовски очевиден. В 2018-м он пробился на ЧМ через квалификацию, в первом раунде выбил сеяного Стюарта Бинэма (10:7) и дошел до первого рейтингового финала, на следующий год закрепился в топ-16 и еще два раза боролся за титулы. У неудач Джека были очевидные объяснения: в решающих матчах он неизменно встречался с мощнейшими соперниками. За Riga Masters и China Open бился с проводившим лучший отрезок в карьере Нилом Робертсоном – логично, что австралиец выиграл обе встречи (5:2 и 11:4 соответственно). В финале Scottish Open Лисовски противостоял практически непобедимый на поздних стадиях Марк Селби. Джек достойно сражался, но все-таки уступил со счетом 6:9.

Нил Робертсон и Джек Лисовски Фото: Getty Images

Еще один повод для критики Джекпота – слабые выступления на чемпионатах мира, но на главном турнире англичанина тоже преследует неудачный жребий. Во втором раунде в 2018-м попался опытный и легендарный Джон Хиггинс, в первом раунде в 2019-м – сильнейший из прошедших квалификацию двукратный финалист ЧМ Али Картер. В прошлом сезоне Лисовски считался фаворитом против другого квалифаера Энтони Макгилла, но шотландец выдал сильнейший турнир за последние годы и после победы в решающем фрейме над Джеком чуть не дошел до финала.

Лучшие снукеристы должны быть готовы к любым соперникам, но с более простыми оппонентами у Джека точно больше шансов преодолеть психологический блок: открыть счет рейтинговым титулам или добраться до поздних стадий на турнире Тройной короны. За последние годы трофеи выигрывали Джимми Робертсон и Райан Дэй, а до финалов доходили Джо Перри и Марк Дэвис – очевидно, что против игроков такого уровня Лисовски намного проще, чем против непробиваемых титанов Робертсона или Селби.

Даже несмотря на поражения, соперники оценивали Джекпота выше экспертов: Картер снова сравнил его с О’Салливаном, Селби заверил, что первый титул – лишь вопрос времени. К сезону-2020/21 давление на Лисовски достигло критической отметки – чем дольше от него ждали громких побед, тем труднее становилось их одержать. Дополнительным стрессом для снукериста обернулся локдаун: непривычная обстановка, отсутствие тренировок и непостоянный календарь повлияли на нестабильного Джека больше, чем на остальных коллег.

После ранних вылетов на European Masters, English Open и Northern Ireland Open уже нельзя было оправдаться слишком сильным соперниками. Вопросов к Лисовски становилось все больше, но удивительным образом именно в этой ситуации англичанин преобразился: преодолел спад и вышел на новый уровень. Сначала впервые в карьере добрался до четвертьфинала UK Championship, затем вышел в два рейтинговых финала подряд (на Гран-при и German Masters). Здесь Джеку снова не повезло – в обоих матчах за титул ему противостоял лидер рейтинга и лучший друг Джадд Трамп.

Лисовски упустил еще две возможности выиграть трофей, но на этот раз его не критиковали за слабый характер и неспособность сделать решающий рывок. В полуфинале Гран-при он помешал сделать камбэк самому Селби – Джек вел 5:1, затем проиграл три фрейма, но все-таки дожал трехкратного чемпиона мира. После первой сессии против Трампа казалось, что у Лисовски нет шансов, но он показал силу воли: уступал 2:6, взял четыре партии подряд крупными сериями и обострил борьбу до предела. Джадд все-таки выиграл со счетом 10:7, но сорвавшийся камбэк Джекпота оценили даже недавние хейтеры.

Внезапный прогресс и стабильность позволили Джеку скакнуть в сезонном рейтинге на пятое место и обеспечить участие в крупных турнирах Players Championship и Tour Championship. Лисовски, как и Трамп, пропустил «Мастерс» из-за Covid-19, но даже эта неудача не испортила настрой – англичанин действует у стола более сосредоточенно и вдумчиво, чем раньше. «Я думал, что буду пить и убью вирус, хотя я даже не пью, – вспомнил Джек. – Я чуть не сошел с ума, но теперь вернулся и чувствую себя как Супермен».

На пути к третьему рейтинговому финалу на Gibraltar Open в марте он показал, что умеет побеждать не только красиво и быстро: в затяжном четвертьфинале против Лу Нина с множеством ошибок Джек отыгрался с 1:3 и действовал на секунду медленнее, чем обычно – 20,5 секунд на удар вместо 19,5. Для прежнего Лисовски такой темп показался бы вечностью, зато нынешний все-таки сломил неуступчивого китайца. В полуфинале Стюарт Кэррингтон набрал 52 очка в четвертой партии при счете 2:1 по фреймам в свою пользу, но Джек увел победу в стиле Селби: провел брейк в 74 очка, а затем дожал неуступчивого середняка в десайдере.

К несчастью для Лисовски, в третьем рейтинговом финале за сезон ему в третий раз повстречался Трамп. Туз размазал приятеля теперь и в коротком формате – 4:0 и очередной титул. Несмотря на такое преимущество, Джадд уверен в скором триумфе приятеля не меньше, чем другие топ-снукеристы. «Дело не в том, что Джек не может меня обыграть, а в том, что я каждый раз близок к лучшей форме, – объяснил Трамп. – Но я не буду настолько хорош все время. Это тяжелый момент, но он подстегнет Джека в будущем. Я всю жизнь наблюдаю, как он силен. Он достоин второго или третьего места в рейтинге – он действительно настолько хорош. Когда он наконец одержит эту победу, его будет невозможно остановить».

Лисовски объяснил преображение отсутствием зрителей – благодаря пустым залам пандемия превратилась для него из помехи в преимущество. «Я все еще работаю над концентрацией, и, конечно, толпа мешает этому, – сказал Лисовски. – Теперь я могу сдержать адреналин. Финал Гран-при казался обычным матчем, вокруг не творилось никакой суматохи. Во время локдауна я жалел себя, когда отменяли мои любимые турниры в Китае, перенесли ЧМ, запретили зрителей. Но я работал над психологией, чтобы изменить восприятие ситуации. Возможно, это звучит глупо, но я понял, что нельзя жалеть себя и позволять мелочам лишить меня равновесия».

Отдельной мотивацией для Джека послужила книга бывшего офицера тактического подразделения ВМС США Дэвида Гоггинса, который после ухода со службы занялся бегом и теперь преодолевает больше 100 километров в день. Сила воли экс-военного подала пример снукеристу: необязательно быть суперменом, достаточно много работать и сохранять спокойствие, что бы ни происходило.

Раньше Лисовски расклеивался после одного неудачного фрейма, теперь спокойно реагирует на промахи и отвлекается от негативных мыслей. Кроме психологии, он усовершенствовал и технику подготовки к ударам: обновленный Джек меньше двигается вокруг стола и суетится, экономит силы и нервы. «Однажды я подумал: «Я так много перемещаюсь перед ударом, что устаю». Джадд тоже двигается, но он всегда делает это в одну сторону, а я наклоняюсь вниз, поднимаюсь вверх, отхожу то влево, то вправо. Кажется, теперь я разобрался с этой проблемой».

Перемены в настроении заметны даже по тому, как Лисовски ведет соцсети. Раньше он оставлял посты для галочки раз в полгода, а теперь выкладывает каждое интервью, делится лучшими ударами и фото с другими игроками. «Тренировки тоже приносят мне больше удовольствия, – добавил Джек. – На праздниках я занимался каждый день, кроме Нового года. На Рождество тренировался три часа. Я вошел во вкус».

Лисовски признает, что ему все еще предстоит серьезная работа над отыгрышами и тактикой, но за последние полгода он обрел стойкость – главное качество, которое помогает лучшим снукеристам дожимать соперников и выпутываться из безнадежных ситуаций. Еще недавно Джека недооценивали из-за отсутствия плана Б и проигранных финалов. В 2021-м очевидно, что рейтинговый титул – неизбежность, даже если на пути к нему Джекпоту будут противостоять Трамп, Селби и Робертсон.

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