28.10.18
Б. ХокинсБарри Хокинс
Не ранее
14:30
Т. Ун-НуТепчайя Ун-Ну
International Championship • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Барри Хокинс - Тепчайя Ун-Ну
International Championship - 28 октября 2018

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Барри Хокинс – Тепчайя Ун-Ну на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 28 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Барри Хокинс и Тепчайя Ун-Ну, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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