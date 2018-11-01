Онлайн

Мартин О'Доннелл - Мэттью Стивенс

International Championship - 1 ноября 2018

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Мартин О'Доннелл – Мэттью Стивенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 1 ноября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Мартин О'Доннелл и Мэттью Стивенс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.