03.11.18
Н. РобертсонНил Робертсон
Не ранее
9:00
Д. ЛисовскиДжек Лисовски
International Championship • Полуфинал
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Нил Робертсон - Джек Лисовски
International Championship - 3 ноября 2018

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Нил Робертсон – Джек Лисовски на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 3 ноября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Нил Робертсон и Джек Лисовски, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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