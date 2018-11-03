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Нил Робертсон - Джек Лисовски

International Championship - 3 ноября 2018

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Нил Робертсон – Джек Лисовски на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:00 3 ноября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Нил Робертсон и Джек Лисовски, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.