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Том Форд - Джимми Робертсон

International Championship - 29 октября 2018

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Том Форд – Джимми Робертсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:30 29 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Том Форд и Джимми Робертсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.