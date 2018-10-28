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Сыцзюнь Юань - Кайрен Уилсон

International Championship - 28 октября 2018

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Сыцзюнь Юань – Кайрен Уилсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:30 28 октября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Сыцзюнь Юань и Кайрен Уилсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.