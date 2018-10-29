В снукере не осталось звезд. Топы страдают из-за неадекватного графика и психологических проблем

Когда в финал English Open вышли Стюарт Бинэм и Марк Дэвис, болельщики даже не удивились. Почти в каждом турнире этого сезона фавориты выбывали в первых раундах, причем часто не в зарубах друг с другом, а от рук игроков не из топ-16.

Мужчины, на которых обязательно рассчитывали букмекеры и фанаты, раз за разом сдавались задолго до финала. Чемпионы мира Шон Мёрфи и Нил Робертсон раскисли: один не проходит даже квалификационные раунды, другой уступает в первых матчах. Исключением для Нила стал второстепенный Riga Masters, на котором другие игроки топ-16 тоже проявили себя средне.

Бессменный первый номер рейтинга последних лет Марк Селби всегда вымучивал победы, но теперь делает это особенно натужно. У Селби часто не получается пытать соперников, как раньше. На World Open он был серенькой мышкой, на International Championship он проиграл середняку Уолластону. Трехкратный чемпион мира так часто борется с соперниками на равных, что удержать лидерство в рейтинге теперь кажется почти невыполнимой задачей.

Пока лидеры чередуют классные выступления с фейлами, шансом пользуются андердоги. European Masters стал первой победой в профессиональной карьере для 32-летнего Джимми Робертсона. В финале с ним играл Джо Перри, который давно уже не претендовал на что-то серьезное.

Марк ДэвисEurosport

Марк Дэвис в 46 лет не выиграл ни одного трофея и шел в пятом десятке рейтинга, но на равных рубился со Стюартом Бинэмом. Да и самого Бинэма, несмотря на место в топ-16, редко называют в одном ряду с Селби, Динем и Трампом.

Звезды хандрят не без причины – за последние годы снукер кардинально изменился, и не всем это нравится. В сезоне-2009/10 состоялось лишь шесть рейтинговых турниров, а всего снукеристы могли заработать и поиграть на 15-ти ивентах. Несколько лет назад снукер был старомодной забавой и не приносил много денег.

Снукер Барри Хирн Селби ТрампEurosport

Число рейтинговых и пригласительных турниров выросло почти вдвое. Снукером заинтересовались в Азии, где странную игру с шарами обрамляют пышными церемониями и гигантскими призовыми. Если раньше снукер для многих был хобби и подработкой, теперь топовым игрокам предложили разбогатеть – для этого нужно только ездить по всему миру и делать то, что любишь.

Основа концепции Барри Хирна проста: чтобы привлекать болельщиков и инвесторов, снукеристы должны играть как можно чаще. Он не только увеличил количество турниров, но и изменил систему квалификации. С начала сезона-2013/14 игроки с верхушки рейтинга больше не проходили в основную часть турнира автоматически, как, например, клубы АПЛ в Кубке Англии, пропускающие первые раунды.

Теперь знаменитые снукеристы должны квалифицироваться в матчах с игроками, многих из которых они никогда раньше не видели. «Цель, чтобы в снукер играли каждую неделю двенадцать месяцев в году, и я думаю, что это возможно, – сказал Хирн. – Это как работа: каждый человек знает, что утром нужно просыпаться и идти на работу».

Но снукеристы оказались не готовы к напору босса. Необходимость тратить силы на ноунеймов в квалификации взбесила Ронни О’Салливана, и самый знаменитый игрок современности поднял бучу. «Теперь есть много турниров, и некоторые участвуют в каждом, но я не получаю удовольствия от всей шумихи и беспрерывной игры, – проворчал Ракета. – Я хотел бы делать перерывы, чтобы чувствовать нечто особенное, когда играю».

Нил Робертсон тоже присоединился к критикам и прошелся по новой системе подсчета баллов, при которой игрок получал за каждый турнир одинаковое количество призовых и рейтинговых очков. «Это ужасная система, – сказал австралиец. – В снукере больше не существует мирового рейтинга, это просто список заработанных призовых».

Для Хирна реакция звезд оказалась неожиданным препятствием: он считал, что старается ради них, монетизируя и популяризируя снукер. Отношения между главным управленцем и ведущими игроками то оттаивают, то снова накаляются.

Ронни О'Салливан Барри ХирнEurosport

Топовые игроки жалуются на ненужные квалификации, долгие перелеты, бессонницу и джетлаги. Они боятся, что за нескончаемой чередой турниров снукер станет для них простой рутиной. Плотный график усугубляет проблемы со спиной, шеей, зрением и нервами. Почти все оставляют дома семьи, и постоянная разлука с родными также мешает сосредоточиться на игре. Возить всех домашних в Китай, Индию и Гибралтар – тоже не вариант. Когда у снукериста рождается ребенок, его результаты почти всегда резко ухудшаются.

Приходится расставлять приоритеты: либо выборочно заявляться на крупнейшие арены и выкладываться по полной, либо загонять себя, путешествуя по миру каждую неделю. Почти ни у кого не получается найти идеальный баланс, и тогда шанс появляется у андердогов. Они не совершают качественный скачок, а просто выкладываются по полной на отдельном турнире и снова исчезают в середине рейтинга.

Только два игрока мировой элиты спокойно и расслабленно составляют график, не теряя при этом в качестве. Первый – действующий чемпион мира Марк Уильямс, который успевает играть, пить пивко под крылышки в пабах и кататься на море с женой. Второй – Ронни О’Салливан, погрузившийся в ЗОЖ и правильное питание.

За три месяца сезона Ракета выступил всего на двух турнирах. Он разработал специальную диету, бегает и тренируется в зале. Теперь Ронни похож на возрастных профессионалов в других видах спорта, которые сбавили обороты, чтобы не терять в качестве.

Но иногда конфликт между О’Салливаном и Хирном снова набирает обороты. Ронни разнес атмосферу и организацию на English Open, назвав площадку адской дырой, в которой воняет мочой. «Он беспокоится только о том, как получать прибыль от игры. Ему нет дела до условий для игроков», – приложил О’Салливан Хирна в твиттере.

Проект Хирна все же сделал снукер более популярным, медийным и богатым спортом. Но Барри не учел специфики этого вида спорта и того, как воспримут его нахрап игроки. Он надеялся, что реформа еще больше раскрутит топов, но столкнулся с противоположным эффектом: недовольные постоянным напряжением звезды ищут компромисс, а середняки не привлекают такого же внимания фанатов.

Барри, конечно, не устраивает ситуация, когда болельщики не дожидаются кумиров. Те или остаются дома, или выбывают на ранних стадиях, а Хирн и игра теряют деньги. А значит, снукер и дальше будет меняться в попытке усидеть на двух стульях: сохранить звезд и получить прибыль.

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