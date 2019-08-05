05.08.19
К. УилсонКайрен Уилсон
Не ранее
14:30
Р. УильямсРобби Уильямс
International Championship • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Кайрен Уилсон - Робби Уильямс
International Championship - 5 августа 2019

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Кайрен Уилсон – Робби Уильямс на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 5 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Кайрен Уилсон и Робби Уильямс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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