04.08.19
Завершено
6
Э. СлессорЭллиот Слессор
Не ранее
4:30
4
Л. ХиткоутЛуис Хиткоут
International Championship • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Эллиот Слессор - Луис Хиткоут
International Championship - 4 августа 2019

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Эллиот Слессор – Луис Хиткоут на Eurosport.ru! Игра начинается в 04:30 4 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Эллиот Слессор и Луис Хиткоут, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0