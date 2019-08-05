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Том Форд - Хуссейн Вафаеи Айоури

International Championship - 5 августа 2019

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Том Форд – Хуссейн Вафаеи Айоури на Eurosport.ru! Игра начинается в 09:30 5 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Том Форд и Хуссейн Вафаеи Айоури, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.