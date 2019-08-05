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Джек Лисовски - Эндрю Хиггинсон

International Championship - 5 августа 2019

Это Снукер, и это International Championship! Следите за матчем Джек Лисовски – Эндрю Хиггинсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 14:30 5 августа 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Джек Лисовски и Эндрю Хиггинсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.