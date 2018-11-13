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Джек Лисовски - Хуссейн Вафаеи Айоури

Northern Ireland Open - 13 ноября 2018

Это Снукер, и это Northern Ireland Open! Следите за матчем Джек Лисовски – Хуссейн Вафаеи Айоури на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:30 13 ноября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Джек Лисовски и Хуссейн Вафаеи Айоури, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.