Онлайн

Джейми Рис Кларк - Сыцзюнь Юань

Northern Ireland Open - 12 ноября 2018

Это Снукер, и это Northern Ireland Open! Следите за матчем Джейми Рис Кларк – Сыцзюнь Юань на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 12 ноября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Джейми Рис Кларк и Сыцзюнь Юань, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.