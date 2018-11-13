13.11.18
Д. ГилбертДэвид Гилберт
Не ранее
13:00
Ф. О'БрайенФергал О'Брайен
Northern Ireland Open • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Дэвид Гилберт - Фергал О'Брайен
Northern Ireland Open - 13 ноября 2018

Это Снукер, и это Northern Ireland Open! Следите за матчем Дэвид Гилберт – Фергал О'Брайен на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 13 ноября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Дэвид Гилберт и Фергал О'Брайен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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