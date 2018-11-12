12.11.18
Э. МакгиллЭнтони Макгилл
Не ранее
13:00
А. УрсенбахерАлександр Урсенбахер
Northern Ireland Open • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Энтони Макгилл - Александр Урсенбахер
Northern Ireland Open - 12 ноября 2018

Это Снукер, и это Northern Ireland Open! Следите за матчем Энтони Макгилл – Александр Урсенбахер на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 12 ноября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Энтони Макгилл и Александр Урсенбахер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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