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Ронни О'Салливан - Сохейл Вахеди

Northern Ireland Open - 13 ноября 2018

Это Снукер, и это Northern Ireland Open! Следите за матчем Ронни О'Салливан – Сохейл Вахеди на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 13 ноября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Ронни О'Салливан и Сохейл Вахеди, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.