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Fan Zhengyi - Акани Сонсермсавад

Northern Ireland Open - 12 ноября 2018

Это Снукер, и это Northern Ireland Open! Следите за матчем Zhengyi Fan – Акани Сонсермсавад на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 12 ноября 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Zhengyi Fan и Акани Сонсермсавад, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.