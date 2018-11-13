Джек Лисовски и Кайрен Уилсон – будущие чемпионы мира. Они уже напрягают О’Салливана и Селби

В Британии уже много лет не вырастали новые снукерные звезды. На родине самой замысловатой разновидности бильярда кумирами оставались Ронни О’Салливан и Джон Хиггинс. В начале 2010-х к ним присоединились повзрослевший Марк Селби и агрессивный тинейджер Джадд Трамп. Двоим из этой четверки уже за 40, Селби – 35, а Трамп все еще считается молодым и перспективным, хотя ему скоро 30.

Снукером, как и другими европейскими развлечениями, заинтересовались в Азии, и арены стремительно заполонили юные таланты из Китая. Опытные топы с острова еще выносят наследников Дина Джуньху, но английские болельщики уже забеспокоились: что будет с их любимым изысканным развлечением, если Ронни завяжет со снукером ради книг и готовки, а Трамп так и не дорастет до больших побед?

Джадд все-таки поучаствовал в спасении снукера, хоть и не как ожидали снобы из Великобритании. В сезоне-2010/11 Трамп, тогда еще щуплый подросток с дурацкой челочкой, казнил действующего чемпиона Нила Робертсона и вышел в финал чемпионата мира. Главный матч он проиграл Хиггинсу, но прорывом вдохновил лучшего друга и соседа по квартире Джека Лисовски на серьезную конкуренцию.

Спустя восемь лет Трамп все еще борется с загонами и накапливает потенциал, а приятель догоняет его на бешеной скорости. Возможно, внук украинского иммигранта Лисовски ворвался бы в элиту снукера и раньше, если бы не пришлось на год уйти из спорта. Когда Джеку было 16, у него диагностировали лимфому Ходжкина – разновидность рака. «Я чувствовал себя по-настоящему больным и думал о плохих вещах, – вспоминал Лисовски в 2013-м. – Я был уверен, что умру».

Спустя девять месяцев и 16 курсов химиотерапии Джек вернулся к нормальной жизни и снукеру. Он все еще ходил на регулярные обследования, но болезнь ушла. С тех пор Джек, вдохновленный выздоровлением и успехами Трампа, поверил, что пробьется наверх. «Достижение Джадда в 2011-м заставило меня понять, на что я способен. Тогда не было других молодых игроков, которые хоть чего-то добивались, а он вывел спорт на новый уровень».

Теперь это делает и сам Лисовски. Ему уже 27, и он никогда не будет вундеркиндом, каким когда-то были Ронни и Джадд. Но ему по силам затмить старых мастеров целеустремленностью и талантом. Еще год назад он шел 33-м в рейтинге – теперь вплотную подобрался к топ-16. Тогда он проиграл Трампу 3:6 в полуфинале «Шанхай Мастерс», а на прошлой неделе разнес соулмейта 6:2 в 1/4 International Championship.

В первой половине сезона-2018/19 Лисовски нет равных по стабильности результатов. Он пободался с Робертсоном в Риге, вышел в четвертьфиналы World Open, турнира памяти Пола Хантера и European Masters. Пока Джек не завоевал первый титул в карьере, но явно перешел на следующий уровень. В ноябре его следующий матч с Робертсоном уже превратился в настоящую битву и закончился со счетом 9:7.

По стилю игры он напоминает О’Салливана и Трампа – только еще более талантливых и рисковых. Лисовски идет на удары, от которых пенсионеры в залах хватаются за сердце, не парится о страховке и действует так быстро, что соперник не успевает заскучать в кресле. Его серийная игра часто строится на импровизации, а тактическую тягомотину Джекпот компенсирует идеальным глазомером и смелостью.

Очевидно, что одного умения забивать шары в снукере мало, чтобы разматывать соперников – нужно отыгрываться, сдерживать себя, не всегда атаковать. У Трампа с этим до сих пор проблемы, а когда Лисовски смирится с этим, ему не будет равных. Уже сейчас он поднимается к вершине рейтинга такими темпами, что невозможно предсказать, на какой строчке окажется к маю.

Успех в спорте всегда зависит не только от мастерства и таланта, но и от соперничества. Трамп смотивировал Лисовски на левел-ап, китайские игроки растормошили британцев, а О’Салливану, чтобы творить, нужен Селби. К счастью, для Джека в будущем тоже найдется антагонист.

Если игра приятеля Трампа – чистое вдохновение и феерия, то его будущий соперник за звание лучшего снукериста Европы – скромный трудяга. 26-летнего Кайрена Уилсона сравнивают с Селби, хотя он уже добился гораздо большего, чем трехкратный чемпион мира в его возрасте. И его подъем тоже начался с Трампа.

Кайрен УилсонGetty Images

В 2015-м Кайрен обыграл Джадда 10:9 в финале «Шанхай Мастерс». Тогда он был на 54-м месте в рейтинге – до этого игроки с такой низкой позицией не побеждали на рейтинговых турнирах 11 лет. В 2016-м он проиграл Селби в четвертьфинале чемпионата мира, но уже тогда привлек внимание лучших. С тех пор О’Салливан несколько раз повторил, что рано или поздно Кайрен станет лучшим игроком в мире.

На последнем чемпионате мира Уилсон дошел уже до полуфинала, а в новом сезоне выдал лучший старт в карьере, победив на «Пол Хантер Классик» и ЧМ по шести красным. С каждым турниром молчаливый англичанин с жидкими усиками и никнеймом Воин становится все более серьезным соперником для топов. Если они и побеждают его, то в тяжелой борьбе. Когда у него не идет игра, Уилсон все равно цепляется за каждый шар и портит жизнь противнику – именно поэтому в нем видят нового Селби.

Для Лисовски главное – серии, для Уилсона – тактика и общая картина на столе. Его фирменный ход – забить сложнейший дальний красный и поставить тяжелейший снукер за цветной, после чего соперник наверняка что-нибудь подставит. Джек с Трампом – тусовщики, гоняют на тачках и делают все вместе, как BFF в школе. Уилсон – молчун и интроверт, сосредоточенность которого легко принять за отсутствие харизмы. Потрясением, изменившим жизнь Джека, стала тяжелая болезнь, а Уилсона подстегнуло рождение сына.

«Я не планировал, что стану отцом, – о семье Воин готов говорить подолгу. – Нужно просто найти способ жить с этим. Никто не мог предсказать, что у меня будет сын. Он сделал меня мужчиной и придал жизни цель. У меня идеальный баланс между снукером и повседневностью: благодаря семье я одновременно сосредоточен и расслаблен».

Недавно у него родился второй сын, и, возможно, именно это взбодрило Уилсона в новом сезоне. Он оброс мышцами: играет зрелищно, но не безрассудно, и редко чего-то не предусматривает. Обидный флюк в решающем фрейме финала «Чемпиона чемпионов» помешал Кайрену обыграть кумира детства Ракету, но игра на равных с самым популярным игроком в истории спорта – уже хороший знак. После каждого поражения он проглатывает разочарование и критикует себя, а потом возвращается сильнее: «Я весь день играл ужасно и не показывал ничего особенного. Я фанател от Ронни в детстве и просто хотел достойно бороться с ним. Отвратительно проиграть так в финале».

Пока Лисовски и Уилсон редко встречаются у стола, но постоянные победы все чаще будут сталкивать их на решающих стадиях больших турниров. Разные стили сделают соперничество принципиальнее. Они молоды, амбициозны и дают британцам надежду на то, что в их спорте не будет доминировать кто-то еще.

Поколение 75 года – О’Салливан, Хиггинс и Марк Уильямс – скоро закончит карьеру, ренессанс не продлится вечно. Лисовски и Уилсон – это класс 91-го, который спасет снукер. Подданным королевы повезло: после ухода великих у них останутся не только нервный Трамп и меланхоличный Селби.

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