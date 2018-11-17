Eurosport
Ронни О’Салливан смял Марка Селби гениальным флюком после снукера и прошел в финал
В последней партии соперников разделили лишь два очка.
Англичанин Ронни О’Салливан победил соотечественника Марка Селби в полуфинальном матче открытого чемпионата Северной Ирландии – 6:5.
В первых восьми фреймах Ронни сделал три сенчури-брейка и повел со счетом 5-3. Селби отыгрался в двух следующих партиях с сериями из 72 и 65 очков и довел матч до решающего фрейма.
В последней разборке Марк поставил серьезный снукер О’Салливану, в котором Ракета допустил несколько результативных ошибок, но вышел из него точным красным шаром в среднюю лузу и перехватил инициативу. В итоге Ронни победил со счетом 70:68 и выиграл весь матч.
- В финале О’Салливан встретится с победителем пары Эден Шарав – Джадд Трамп.
- Открытый чемпионат Северной Ирландии проходит в третий раз, в предыдущие годы главный трофей выигрывали Марк Кинг и Марк Уильямс.
Селби придумал что-то совсем необычное – поставил биток на борт и все равно забил
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