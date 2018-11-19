Ронни О’Салливан обрел гармонию. Бунтарский дух больше ему не мешает

Главной сенсацией последнего чемпионата мира по снукеру стало не поражение Марка Селби в первом раунде, не полуфинал Кайрена Уилсона и даже не триумф почти ушедшего на пенсию Марка Уильямса. Все были шокированы вылетом Ронни О’Салливана, который выиграл в сезоне-2017/18 пять рейтинговых турниров и считался фаворитом битвы в «Крусибле». В 1/8 финала Ракета впервые в карьере проиграл Али Картеру.

По ходу матча Картер толкнул Ронни плечом и игроки обменялись саркастичными фразочками. Но О’Салливан воспринял проигрыш спокойно и положительно отозвался о сопернике: «Мы знакомы с Али с тех пор, когда ему было 10 лет, и я всегда знал, что он вырастет сильным игроком. Иногда напряженные моменты возникают из ничего, и это просто забавно. Теперь все позади, и я желаю Али удачи на турнире».

Пятикратный чемпион мира изменил отношение к игре. Как и раньше, иногда Ронни неожиданно и разгромно проигрывает – в такие дни он просто не в настроении и пользуется этим, чтобы эмоционально перезарядиться. Иногда он все еще выдает моменты для хайлайтов – бунтарский дух мальчишки тоже никуда не исчез. Но Ракета больше не выглядит потерянным и не занимается самокопанием. Он стал старше, немножко скучнее и нашел, на что опереться.

Вся жизнь Ронни была постоянным поиском и спасением от неудовлетворенности. Он регулярно собирался уйти из снукера, признавался, что, если бы ему пришлось пройти весь путь в игре с шарами сначала, он бы послал это к черту. Борьба с депрессией, конфликты с игроками и судьями, скандалы на конференциях – Ронни постоянно менял образы, но никак не находил тот, в котором ему комфортно.

В одном из интервью он рассказал, как посмотрел «Черного лебедя» и почувствовал то же самое, что и главная героиня с раздвоением личности. Иногда Ронни, как и персонаж Натали Портман в фильме, теряет связь с реальностью: например, однажды он фантазировал, что вместо обычной ноги у него более устойчивая деревянная. «Мне просто нужно что-нибудь устойчивое, без этого тяжело быть последовательным», – кажется, он не шутил.

Пятикратный чемпион мира Ронни О’Салливан Eurosport

Снукер был его главной страстью и проклятием. Ронни – один из самых резких критиков игры. Он ругался на нее за психологическое давление, напряженный график, эксплуатацию игроков и уровень организации турниров. Однажды О’Салливан отрезал, что сделает все, чтобы его сын не играл в снукер – уж лучше гольф.

Он все так же разоблачает руководство мирового снукера и борется за права игроков. Но теперь его разборки лишены подростковой самоидентификации. Медленные соперники не бесят Ракету, он унижает их игрой, а не словами и жестами. Ронни стал взрослым, он осознает авторитет и силу своих действий, даже если откровенно хулиганит. Трудно сейчас представить его с сигаретой в зубах, оскорбляющим журналистов, которые просто работают.

В 2013-м он выиграл чемпионат мира и признался, что участвовал на главном снукерном ивенте только из-за денег: «Снукер – не то, чем мне хотелось бы заниматься и дальше. Просто нужно было немного быстрых деньжат». Новый Ронни настойчиво продвигает идею о том, что деньги не главное для больших спортсменов. Важно получать удовольствие от игры и делать то, что нравится. В последние годы он пропускает много турниров, чтобы не перегореть и в лучшей форме подойти к самым важным.

Ронни обрел незамысловатую, но убедительную для него жизненную философию. Достаточно почитать твиттер Ракеты: он обожает мудрости от аккаунтов типа «Осознанное благополучие», которые звучат как наставления для старшеклассников. Но для Ронни, детство которого прошло в бесконечных тренировках и терзаниях, цитаты о добре, умеренности и благополучии стали откровением.

Типичная установка в таких профилях звучит так: «Сделай счастье и личный рост главными приоритетами в жизни. Чем больше заботишься о себе, тем больше можешь позаботиться о других». Или: «Защищай то, что любишь, а не нападай на то, что ненавидишь». Возможно, рядом с молодым Ронни просто не было человека, который говорил бы ему нечто подобное.

Правила жизни Ронни напоминают что-то из философии утилитаризма и медитативных практик. Он приводит в состояние покоя и удовлетворенности не только сознание, но и тело: занимается бегом, парится на тему правильного питания и обожает тренировки. Он относится к себе как профессиональный спортсмен, даже несмотря на то, что снукер не связан со значительными физическими нагрузками.

А еще О’Салливан использует твиттер для общения с фанатами. Чаты Ронни на самые острые темы не похожи на шаблонные отписки других звезд, которые устраивают интерактив в соцсетях. Он может часами общаться с любителями снукера, обсуждать бег, проблемы с весом или успехи других игроков. Этот спорт больше не его личная карма – он делит лучшее, что в нем есть, с другими.

Бодрый, расслабленный и все такой же игривый Ронни кайфует у снукерного стола, и ему больше не нужно идти против всех, чтобы убедить себя в этом. В нынешнем сезоне он участвовал всего в четырех турнирах и два из них выиграл. При этом в решающем матче Чемпиона чемпионов и полуфинале Northern Ireland Open он в жесточайшей борьбе обыграл неудобных по стилю игроков: Кайрена Уилсона и Марка Селби.

18-го ноября в Северной Ирландии Ронни в равной борьбе проиграл Джадду Трампу первый финал в сезоне. Как и после вылета с ЧМ, он не слишком расстроился, красиво высказался про соперника и поблагодарил фанов. Ракета воспринимает поражения проще. Они больше не повод для уныния и скандалов, а промежуточный этап, за которым последуют новые победы.

Идеальный баланс между снукером, отдыхом от снукера и упражнениями спас Ракету от психологического напряжения, которое испытывают многие игроки тура. В мае главной сенсацией ЧМ стал вылет О’Салливана. На этот раз от него снова ждут как минимум финала – этому новому Ронни победы идут еще больше, чем депрессивному психу из прошлого.

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