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Джадд Трамп победил Ронни О’Салливана в финале

Трамп победил О’Салливана в финале
Eurosport

1 час назад

Девятый титул в карьере.

Британский снукерист Джадд Трамп победил соотечественника Ронни О’Салливана в финальном матче Northern Ireland Open-2018 со счетом 9-7.

В 13-м фрейме Ронни выдал самую длинную серию финала (134 очка), повел 7-6 и оказался в двух партиях от победы. Но три последующих фрейма остались за Джаддом.

  • 29-летний Трамп выиграл девятый рейтинговый турнир в карьере и завоевал первый титул в 2018 году.
  • Трамп и О’Салливан в четвертый раз сошлись в финале рейтингового турнира. Счет равный – 2-2.
  • Northern Ireland Open прошел в третий раз. И Ронни, и Джадд впервые сыграли в финале.
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