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Хуссейн Вафаеи Айоури - Si Jiahui

Northern Ireland Open - 11 ноября 2019

Это Снукер, и это Northern Ireland Open! Следите за матчем Хуссейн Вафаеи Айоури – Jiahui Si на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 11 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Хуссейн Вафаеи Айоури и Jiahui Si, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.