12.11.19
Д. КларкДжейми Рис Кларк
Не ранее
17:00
Б. ВулластонБен Вулластон
Northern Ireland Open • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Онлайн
Джейми Рис Кларк - Бен Вулластон
Northern Ireland Open - 12 ноября 2019

Это Снукер, и это Northern Ireland Open! Следите за матчем Джейми Рис Кларк – Бен Вулластон на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 12 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Джейми Рис Кларк и Бен Вулластон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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