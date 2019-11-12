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Джейми Рис Кларк - Бен Вулластон

Northern Ireland Open - 12 ноября 2019

Это Снукер, и это Northern Ireland Open! Следите за матчем Джейми Рис Кларк – Бен Вулластон на Eurosport.ru! Игра начинается в 17:00 12 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Джейми Рис Кларк и Бен Вулластон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.