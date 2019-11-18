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Трамп победил О’Салливана в финале Northern Ireland Open
Третий титул чемпиона мира в сезоне-2019/20.
Чемпион мира, англичанин Джадд Трамп победил легендарного соотечественника Ронни О’Салливана в финальном матче рейтингового турнира Northern Ireland Open – 9-7.
Джадд выиграл два стартовых фрейма и удерживал лидерство до конца матча, попутно оформив четыре сенчури.
Оба снукериста имели шанс сделать по максимальному брейку. Трамп упустил возможность в 7-м и 11-м фреймах, Ронни ответил тем же в 12-м фрейме.
В 15-м фрейме О’Салливан выдал лучшую серию финала (135 очков), но уже в следующей партии Трамп оформил победу.
- Джадд завоевал 14-й рейтинговый титул в карьере.
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