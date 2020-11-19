Когда Ронни О’Салливан подходит к снукерному столу, это всегда невероятное шоу. А создает его легендарный британец не только спортивными приемами.

Именно такой эпизод произошел во время четвертого фрейма матча третьего раунда Открытого чемпионата Северной Ирландии между Ронни и Мэттью Стивенсом. О’Салливан вел 8-0 и готовился упрочить лидерство, как вдруг раздался не самый приятный звук. Британец не смог стереть улыбку с лица и, обернувшись к судье, спросил: «Это были вы?» Следующий удар сдерживающий смех Ронни смазал.

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После матча Ронни признал, что сконфузился именно он: «Это я пукнул – беру на себя полную вину. У меня уже несколько месяцев имеются проблемы с желудком. Я спросил рефери: «Это были вы?» – но это была моя «гордость».

Ронни все-таки забрал злополучный фрейм, а затем и матч – 4-2.

В четвертом раунде соперником О’Салливана станет Тепчайя Ун-Ну.

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