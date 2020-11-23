Джадд забрал два стартовых фрейма и до конца матча не упускал лидерство. Ронни ответил сочной серией в 130 очков в конце дневной сессии, а в вечерней набрал крейсерский ход и со счета 3-7 выиграл четыре следующих фрейма из пяти.

Трамп выиграл девятнадцатый рейтинговый турнир в карьере и пятый – в 2020 году. Это также был его шестой рейтинговый финал против О’Салливана – Джадд был сильнее в четырех случаях. Также из тех шести очных финалов три пришлись на Открытый чемпионат Северной Ирландии – все остались за Трампом.