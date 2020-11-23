Джадд Трамп стал победителем рейтингового турнира Northern Ireland Open. В упорнейшем финальном матче 31-летний англичанин одолел более опытного и титулованного соотечественника Ронни О’Салливана со счетом 9-7.
Джадд забрал два стартовых фрейма и до конца матча не упускал лидерство. Ронни ответил сочной серией в 130 очков в конце дневной сессии, а в вечерней набрал крейсерский ход и со счета 3-7 выиграл четыре следующих фрейма из пяти.
Когда Трамп подумал, что далеко оторвался, Ронни остудил его 137-очковым брейком
Но в решающей партии Трамп стрельнул 89-очковой серией и забрал титул.
Трамп выиграл девятнадцатый рейтинговый турнир в карьере и пятый – в 2020 году. Это также был его шестой рейтинговый финал против О’Салливана – Джадд был сильнее в четырех случаях. Также из тех шести очных финалов три пришлись на Открытый чемпионат Северной Ирландии – все остались за Трампом.
- 23 ноября стартует чемпионат Великобритании.
(Фото: официальный твиттер World Snooker Tour)