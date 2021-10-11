Сезон-2021/22 в снукере развивается по причудливой траектории: после Чемпионата лиги и British Open, которые закончились еще в августе, турниры не проходили до середины октября. Такая затяжная пауза связана с переносом нового ивента из-за пожаров в Турции и коронавирусных ограничений, не позволяющих максимально насытить календарь. Организаторы решили провести большую часть соревнований в следующем календарном году, поэтому осенью фанатам пришлось почти два месяца обходиться записями старых противостояний.

Однако медиапространство вокруг снукера не утихало даже в этот период: игроки давали интервью, спорили и делились мнениями о ситуации в спорте. Два лучших игрока мира, Марк Селби и Джадд Трамп, поучаствовали в турнирах по пулу в США. У Шутника из Лестера огромный опыт в этой разновидности бильярда – он даже становился чемпионом в версии с восемью шарами. Его соотечественник, наоборот, дебютировал в пуле и остался под таким впечатлением, что привел американский спорт в пример снукеру.

Еще весной Трамп поделился идеями, как сделать игру джентльменов более современной и зрелищной: отказаться от дресс-кода, который кажется скучным молодой аудитории, и изменить подход к трансляциям – чаще показывать малоизвестных талантов, чем статусных ветеранов. «Снукер застрял в прошлом и отстал от других видов спорта, – пожаловался Джадд. – Мы не делаем достаточно, чтобы улучшить его имидж. Сейчас люди не хотят ходить в жилетках, как 40 лет назад, это не круто. Я знаю людей младше меня, которым тоже не нравится такая одежда. Гольфисты носят худи и кроссовки Air Max. Чтобы снова сделать игру популярной, нужно двигаться со временем».

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Накануне поездки в США на турнир US Open по пулу 32-летний англичанин предложил еще более радикальные реформы: перенести чемпионат мира из театра Крусибл в Шеффилде ради более вместительной арены и укоротить формат матчей главного турнира. «Когда матч длится два дня и четыре сессии, его смотрят самые преданные фанаты, – объяснил Трамп. – Но те, кого мы хотим привлечь, подключаются только к последней сессии, когда счет становится 12:12 или вроде того. Такие встречи должны быть длинными, но матчи до 18 побед могут быть слишком долгими для нашего времени».

Попытки Джадда запустить революцию совпали с дебютом в пуле. Очевидно, что для него американский бильярд – всего лишь развлечение в перерыве между профильными турнирами. Однако в последних интервью Трамп практически в открытую признается, что атмосфера в пуле нравится ему больше, чем в снукере: аудитория занимает столики, как в баре, события развиваются быстрее, а игроки вместо жилеток и бабочек выступают в поло. По антуражу одна разновидность бильярда напоминает посиделку друзей в баре, а другая – театральное представление, где судья отчитывает зрителей даже за громкий шепот.

Проблема в том, что большинство преданных болельщиков ценят снукер именно за отличия от других видов спорта: размеренность, интеллигентность и эстетичность. Трамп позиционирует себя как голос молодого поколения, хотя едва ли имеет право говорить от лица зрителей младше 40 – далеко не все мечтают, чтобы кумиры переоделись в толстовки и кеды, а решающие матчи на ЧМ вместо двух дней длились несколько часов. Джадд выглядит скорее как Стив Бушеми из мема, когда тот замаскировался под школьника, перекинул сейтборд через плечо и спросил: «How do you do, fellow kids?»

Для многих привлекательность снукера заключается именно в верности традициям: звезды в костюмах смотрятся элегантно и пробуждают ностальгию, а неторопливый формат позволяет отключиться от бешеного повседневного ритма. Аргумент, что тинейджеры сейчас не носят брюки с жилетками, тоже не работает. Во-первых, Джадд едва ли проводил социологический анализ, чтобы однозначно утверждать, что молодежь теряет интерес к снукеру из-за дресс-кода. Во-вторых, необязательно носить то же самое, что и игроки, чтобы увлекаться спортом: хоккейные фанаты не гуляют по улицам в коньках и щитках, но массивная экипировка игроков не мешает болеть за «Питтсбург» или «Вашингтон».

Болельщики на ЧМ-2021 в Крусибле Фото: Getty Images

Отказ от Крусибла может погубить снукерную атмосферу так же, как переход на свободную одежду. Главный турнир проходит в Шеффилде с 1977 года и олицетворяет спорт для разных поколений. Театр – самая подходящая локация для гладиаторских поединков снукерной элиты, пусть скромная вместимость (около 1000 зрителей) и не позволяет по максимуму использовать громкие вывески. Даже футбольные фанаты сентиментально страдают из-за смены стадиона – им плевать, что «Эмирейтс» больше и удобнее «Хайбери». Представить, что в консервативном снукере одобрят смену исторической арены, так же сложно, как болельщиков «Ман Юнайтед» и «Барселоны», кайфующих от переезда с «Олд Траффорд» и «Камп Ноу».

Слабость предложений Джадда подчеркнул один из его принципиальных соперников Кайрен Уилсон: «Это абсолютная бессмыслица. Зачем ломать что-то, что и так работает? Некоторые говорят об уходе из Крусибла, как будто это элементарное решение. Неважно, сколько людей поместится на новой арене. Она и близко не будет такой особенной, как Крусибл. Столько истории и воспоминаний – это потрясающе, и мне не хочется выступать где-то еще. Я всегда представляю прежних чемпионов, которые поднимали трофей именно в Крусибле».

В попытках привлечь новую аудиторию легко случайно отвратить преданных зрителей. Трамп рассуждает так, будто хейтеры бросятся к телевизору, как только он примерит повседневную одежду и появится на крупной арене, хотя на самом деле они едва ли перестанут считать спорт занудным из-за локальных изменений. Олдскульные фанаты, наоборот, воспримут подобные реформы как оскорбление. Они лишатся деталей, которые превращали их любимый спорт в особенное зрелище.

Тот же аргумент относится и к предложению Джадда укоротить поздние стадии ЧМ. В последние годы World Snooker Tour ввел достаточно турниров разных форматов, чтобы угодить любой аудитории: от Чемпионата лиги и Tour Championship, где игроки делились на группы, а матчи состояли из пары фреймов, до возрожденного British Open со случайной жеребьевкой на каждом этапе и противостояниями до трех побед. Ивентов с длинными зарубами осталось не так много, но для некоторых болельщиков именно в них заключается главная прелесть снукера. Следить за такими матчами – все равно что смотреть военное сражение в реальном времени: противники перехватывают преимущество, меняют тактику, спасаются из безнадежных ситуаций.

Одно из главных преимуществ битв до 10 побед и больше в том, что они позволяют снукеристам вернуться в игру даже после провального старта. Именно в таких матчах случаются исторические камбэки, когда один из участников отыгрывает отставание в несколько фреймов и вырывает победу. Лучший пример того, почему длинные встречи незаменимы для снукера – полуфинал ЧМ-2020 между Энтони Макгиллом и Кайреном Уилсоном. Англичанин уступал 2:6, но собрался и вырвался вперед. В четвертой сессии Макгилл восстановил равновесие, и спортсмены выдали великий десайдер – с флюками, десятками штрафных очков и финальным счетом 103:83 в пользу Уилсона. Лишать зрителей таких шоу ради быстрого зрелища – настоящее преступление.

Трамп ошибся в конкретных предложениях, хотя его основной посыл верен – руководство спорта должно делать больше, чтобы привлечь аудиторию и развивать молодых талантов. Однако сделать это едва ли получится, отказавшись от дресс-кода и сменив арену. Гораздо логичнее улучшать условия для тинейджеров и прокачивать снукер в интернете. Джадд тоже высказал одну идею в этом русле: нужно активнее продвигать в медиа новое поколение, а не восторгаться успехами 50-летних легенд, которые продолжают карьеру по инерции.

«Я не нападаю на Кена Доэрти, – добавил Туз. – Но когда он играет, твиттер сходит с ума от восторга, потому что он чемпион мира 1997 года. Но таких игроков нельзя держать в центре внимания вечно, если они ничего не показывают уже 10–15 лет. Нужно пиарить ребят вроде Джейми Кларка и Юлиана Бойко». Другая справедливая претензия Трампа касается комментаторов, которые следят только за первыми номерами рейтинга и даже не знают, как зовут некоторых талантов из нижней части рейтинга. Джадд прав: руководство, журналисты и ведущие должны относиться к вундеркиндам так же внимательно, как к ветеранам. Улучшить этот аспект намного важнее для развития снукера, чем заменить туфли кроссовками или сократить чемпионат мира.

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