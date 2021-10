Сезон-2021/22 в снукере развивается по причудливой траектории: после Чемпионата лиги и British Open, которые закончились еще в августе, турниры не проходили до середины октября. Такая затяжная пауза связана с переносом нового ивента из-за пожаров в Турции и коронавирусных ограничений, не позволяющих максимально насытить календарь. Организаторы решили провести большую часть соревнований в следующем календарном году, поэтому осенью фанатам пришлось почти два месяца обходиться записями старых противостояний.

Однако медиапространство вокруг снукера не утихало даже в этот период: игроки давали интервью, спорили и делились мнениями о ситуации в спорте. Два лучших игрока мира, Марк Селби и Джадд Трамп, поучаствовали в турнирах по пулу в США. У Шутника из Лестера огромный опыт в этой разновидности бильярда – он даже становился чемпионом в версии с восемью шарами. Его соотечественник, наоборот, дебютировал в пуле и остался под таким впечатлением, что привел американский спорт в пример снукеру.

Еще весной Трамп поделился идеями, как сделать игру джентльменов более современной и зрелищной: отказаться от дресс-кода, который кажется скучным молодой аудитории, и изменить подход к трансляциям – чаще показывать малоизвестных талантов, чем статусных ветеранов. «Снукер застрял в прошлом и отстал от других видов спорта, – пожаловался Джадд. – Мы не делаем достаточно, чтобы улучшить его имидж. Сейчас люди не хотят ходить в жилетках, как 40 лет назад, это не круто. Я знаю людей младше меня, которым тоже не нравится такая одежда. Гольфисты носят худи и кроссовки Air Max. Чтобы снова сделать игру популярной, нужно двигаться со временем».

Накануне поездки в США на турнир US Open по пулу 32-летний англичанин предложил еще более радикальные реформы: перенести чемпионат мира из театра Крусибл в Шеффилде ради более вместительной арены и укоротить формат матчей главного турнира. «Когда матч длится два дня и четыре сессии, его смотрят самые преданные фанаты, – объяснил Трамп. – Но те, кого мы хотим привлечь, подключаются только к последней сессии, когда счет становится 12:12 или вроде того. Такие встречи должны быть длинными, но матчи до 18 побед могут быть слишком долгими для нашего времени».

Попытки Джадда запустить революцию совпали с дебютом в пуле. Очевидно, что для него американский бильярд – всего лишь развлечение в перерыве между профильными турнирами. Однако в последних интервью Трамп практически в открытую признается, что атмосфера в пуле нравится ему больше, чем в снукере: аудитория занимает столики, как в баре, события развиваются быстрее, а игроки вместо жилеток и бабочек выступают в поло. По антуражу одна разновидность бильярда напоминает посиделку друзей в баре, а другая – театральное представление, где судья отчитывает зрителей даже за громкий шепот.

Проблема в том, что большинство преданных болельщиков ценят снукер именно за отличия от других видов спорта: размеренность, интеллигентность и эстетичность. Трамп позиционирует себя как голос молодого поколения, хотя едва ли имеет право говорить от лица зрителей младше 40 – далеко не все мечтают, чтобы кумиры переоделись в толстовки и кеды, а решающие матчи на ЧМ вместо двух дней длились несколько часов. Джадд выглядит скорее как Стив Бушеми из мема, когда тот замаскировался под школьника, перекинул сейтборд через плечо и спросил: «How do you do, fellow kids?»