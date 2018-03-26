Ронни О'Салливан сделал Шона Мёрфи и выиграл Players Championship

Ронни О'Салливан обыграл в финале Players Championship Шона Мёрфи со счетом 10:4 и взял трофей.

О'Салливан ушел в отрыв после счета 2:1 и не дал себя догнать, несмотря на то, что Мерфи сокращал отставание до счета 7:4.

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Ронни О'Салливан: 50, 54, 54, 65, 69, 76, 85 и 92

Шон Мёрфи: 55, 61, 77, 93 и 137

Этот трофей стал 33-м в рамках рейтинговых турниров для Ронни. До рекорда Стивена Хендри ему осталось 3 титула.

Всего О'Салливан в 102 финалах побеждал 68 раз.

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