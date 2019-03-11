Ронни О'Салливан оформил тысячный брейк в карьере и стал чемпионом Players Championship

Английский снукерист Ронни О'Салливан победил австралийца Нила Робертсона и оставил за собой турнир Players Championship.

Игра завершилась со счетом 10:4 в пользу О'Салливана. Он сделал три сенчури, а последний брейк оказался тысячным в его карьере. О'Салливан первым из снукеристов добился этого показателя.

В полуфинале Ронни всухую обыграл Марка Аллена, а Робертсон с трудом справился с Джаддом Трампом.

О'Салливан выиграл 35-й рейтинговый турнир в карьере.

Ронни – пятикратный чемпион мира и кавалер ордена Британской империи.

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