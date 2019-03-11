Не только зимний спорт погряз в скандалах. В снукере жестко наказывают середняков и прощают звезд

Снукер – спорт джентльменов, в котором соперники обычно тактичны и честны. Игроки признаются в фоле, если его не заметил судья, и извиняются, если нужный шар случайно падает в лузу. Но даже внутренний моральный кодекс не спас игру с шарами от коррупции. В снукере нет проблем с допингом, как в зимних и командных видах спорта, зато развиты договорные матчи.

Это читерство приняло особую форму. Мошенники не договариваются между собой – велик риск, что неудачное предложение о соучастии закончится плохо для инициатора. Вместо этого снукеристы, мечтающие о легких деньгах, ставят на конкретный счет в своих матчах и проигрывают необходимое количество фреймов. Для всего тура вскрывшиеся договорняки стали шоком: игроки узнавали, что их приятели зарабатывали предательством общих ценностей. В начале 2010-х босс World Snooker Барри Хирн объявил войну мошенникам и начал крестовый поход с нескольких громких процессов.

Первый скандал разразился в 2012-м, когда на игре в поддавки попался Стивен Ли. Англичанин проигрывал матчи на нескольких турнирах с конкретным счетом, а еще несколько раз побеждал, но специально сдавал определенные фреймы. Пока офицеры Хирна вели расследование, выяснилось, что Ли организовал целую сеть: его друг, тренер и спонсор знали о читерстве и состояли в доле.

Найденные записи подтвердили, как знакомый Ли забрал выигрыш после одной из ставок и положил половину на счет жены игрока в банке. Суммарный выигрыш Стивена составил больше 100 000 евро, но вопрос был в том, стоила ли афера такой расплаты. Все раскрылось в тот момент, когда карьера игрока пошла на взлет: он поднялся с 18-го на пятое место в рейтинге, заработал больше 200 тысяч евро призовых за два года и разгромил Нила Робертсона в финале Players Tour Championship 4-0.

Ли начал профессиональную карьеру в 1992-м одновременно с О’Салливаном, Уильямсом и Хиггинсом, но запомнился не бесконечными победами, а мошенничеством и показательной казнью: в сентябре 2013-го на дисциплинарном слушании его оштрафовали на 45 тысяч евро и забанили на 12 лет. Карьера Стивена, которому тогда уже было почти 40, неофициально закончилась.

По-другому закончилось дело в отношении легендарного Джона Хиггинса, который двумя годами ранее согласился проиграть несколько фреймов за деньги. Весной 2010-го в Киеве журналист News of the World выдал себя за местного бизнесмена и предложил Волшебнику из Уишоу преступную сделку. Джон принял условия, а когда газета опубликовала результаты расследования, оправдался, что не хотел ссориться с украинской мафией, но не собирался выполнять договор. World Snooker учла высокий статус игрока и дежурно наказала его отстранением на полгода и большим штрафом. По основным обвинениям Хиггинса оправдали, хотя его менеджера Пата Муни пожизненно отстранили от участия в снукере. Придирчивые фанаты увидели в этом доказательство, что Джон все-таки мошенничал, но спасся благодаря имени. Видимо, после этого Хирн отказался от компромиссов и не пропустил ни одного подозрительного случая.

Джон ХиггинсGetty Images

Жестокое наказание Ли не испугало снукеристов второго эшелона – скромные призовые их не удовлетворяли и через несколько лет преступная схема матчей с фиксированным счетом снова заработала. За последние два сезона World Snooker доказал причастность к договорнякам четырех игроков и использовал эти дела, чтобы дополнительно обосновать авторитет.

Китаец Юй Дэлу получил бан на 10 лет, его соотечественник Цао Юйпэн отправился отдыхать на шесть лет. Марк Аллен обвинял Юйпэна в намеренных фолах еще в 2012-м, но тогда самого североирландца оштрафовали за необоснованные оскорбления. «За мошенничество нужен пожизненный бан, – прошелся по читерам действующий чемпион мира Уильямс. – Тогда они будут знать, что их ждет». Игроки топ-16 не остались в стороне от скандала – их взбесило, что соперники могут поддаваться и этим компрометировать результат.

«Они опозорили игру и свою страну», – добил Дэлу и Юйпэна Шон Мёрфи. В защиту преступников выступил лишь Ронни О’Салливан, который предположил, что суровые наказания – не выход. «Вопрос должен быть в том, что заставляет игроков чувствовать, что им это нужно, – написал Ракета. – У меня есть об этом своя теория». О’Салливан часто критикует Хирна за организацию тура. Барри увеличил количество турниров и сосредоточился на глобализации спорта, а Ронни уверен, что игроки при таком раскладе превращаются в пешки, приносящие руководству организации большие деньги. Самим же снукеристам приходится платить за перелеты, тренировки и экипировку.

Ракета прав в том, что идущие на мошенничество снукеристы оказались в трудной ситуации – они не зарабатывали сотни тысяч на каждом турнире и не жили роскошно, как сам О’Салливан, Селби и Робертсон. Но ситуация конкуренции и разницы в классе – норма для профессионального спорта. Вряд ли можно оправдать договорняки в матчах маленьких клубов тем, что они не зарабатывают, как «Реал» и «Барселона». Этика и имидж – основы репутации снукера, и неотвратимый продолжительный бан – идеальный способ четко обозначить позицию World Snooker.

Сама организация тоже небезгрешна: она воспроизводит классовое неравенство в туре, выбирая разные меры наказания для игроков разного статуса. Хиггинс отделался баном несколько месяцев, как и бывший чемпион мира Стюарт Бинэм, попавшийся на ставках. В то же время игроки из второй сотни рейтинга могут даже не рассчитывать на снисхождение, если попались под горячую руку Хирну.

Читеры ставят в тяжелое положение остальных игроков. Джейми Джонс не мошенничал сам, но скрыл преступление приятеля Дэвида Джона, который сдал матч против Грэма Дотта. Укрывательство – тоже дисциплинарный проступок, и Джонс получил от следствия дисквалификацию. Игроки узнают об аферах друзей и оказываются перед выбором: сдать их и почувствовать себя предателями или скрыть все и стать соучастниками.

Проблема нечестной игры особенно актуальна для спорта, который серьезно зависит от спонсорских вложений. Хирн привел в снукер большие деньги, увеличил количество турниров и привлек инвесторов, но дело его жизни может развалиться по щелчку, если букмекерские конторы заподозрят мошенничество со стороны спортсменов. Тогда матчи с фиксированным счетом загонят снукер в состоянии летаргии середины 2000-х, а этого вряд ли хочет даже О’Салливан.

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