Осенью 2018-го карьера великого Джона Хиггинса приближалась к печальному концу. Волшебник из Уишоу всегда считался образцом дисциплины и славился железным характером, но к 42 годам неожиданно потерял мотивацию: перестал тренироваться, много рефлексировал над провалами, тяжело переживал свои ошибки и успехи конкурентов. На старте сезона-2018/19 он пропустил три ивента, по инерции добрался до финала China Championship и искренне удивился, что проиграл Марку Селби только в десайдере.

«Моя игра была ужасна, а поездка в Азию – это скорее отпуск, – признался великий ветеран. – Мне трудно заставить себя играть и тренироваться. Уверен, на каком-то этапе сезона я приду в норму, но пока этого не произошло». Месяц спустя в интервью Джона не осталось ни намека на оптимизм. На Northern Ireland Open он вылетел в первом раунде от Рори Маклеода, на UK Championship во втором раунде уступил соотечественнику Алану Макманусу. Оба соперника на тот момент шли в рейтинге на седьмом десятке.

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В каждом слове Хиггинса после обидных вылетов сквозили горечь и уныние: «Я чувствую, что приближаюсь к концу. После этого сезона мне придется хорошенько подумать, потому что я не хочу продолжать в том же духе. Я не прикладываю никаких усилий и знаю, что ничего не добьюсь с таким отношением. Когда я вижу, как за соседним столом парни вроде Нила Робертсона вколачивают сотни, а у меня с трудом получается добраться до 30 очков… Я просто мусор».

Джон Хиггинс Фото: Getty Images

Хиггинс обрел величие благодаря менталитету и неуступчивости. В лучшие годы шотландец не признавал поражений: выходил к столу искать снукеры, улучшал безнадежные позиции, брал фреймы с разницей в одно очко, когда соперник уже не сомневался в победе. Джон выступал противоположностью Ронни О’Салливана, игра и результаты которого всегда зависели от вдохновения. В отличие от Ракеты Хиггинс умел спасать матчи, даже когда находился не в лучшей форме, за счет силы воли и цепкости.

Впервые эти качестве покинули Джона в 2012-14 годах – на протяжении этого отрезка он взял лишь один титул, но все-таких сохранил спокойствие и преодолел спад. Тогда Волшебник даже не думал о завершении карьеры, зато в конце 2018-го вплотную приблизился к снукерной пенсии. Лучшие качества его покинули, во многих встречах легенду лишал равновесия даже один проигранный фрейм, а депрессия и самоуничижение приводили к нелепым ошибкам.

К кризису привели два подряд поражения в финалах чемпионатов мира. Решающий матч против Марка Селби в Крусибле в сезоне-2016/17 обернулся для Хигги душераздирающим поражением: по ходу второй сессии он вел 10:4, но потерял контроль и проиграл 15:18. Год спустя Джон снова дошел до финала, но на этот раз на его пути встал другой ветеран – вернувшийся из ниоткуда Марк Уильямс лидировал на протяжении всей встречи, вовремя прервал камбэк Хиггинса и взял титул со счетом 18:16. С тех пор железный шотландец развалился: слишком переживал, что превратился в неудачника, лишился хватки и уверенности.

Марк Селби и Джон Хиггинс в финале ЧМ-2017 Фото: Getty Images

В оставшейся части сезона-2018/19 он еще несколько раз унизительно вылетал на ранних стадиях и ни разу не дошел до финала. Спад продолжался, и после очередного ЧМ Хиггинс наверняка объявил бы, что теперь займется комментированием или тренерской работой. Однако в Крусибле Волшебник внезапно преобразился, отмотал годы назад и снова получил удовольствие от снукера. На турнире, который в последние годы приносил ему только разочарование, Хиггинс прошел Стюарта Бинэма, раскатал считавшегося фаворитом Робертсона и в фирменном стиле вырвал победу в полуфинале у Дэвида Гилберта.

В решающем матче вышедший на космический уровень Джадд Трамп не оставил Джону шансов (9:18), но на этот раз поражение не усугубило душевные терзания ветерана. Хиггинс осознал, что три финала главного турнира подряд в его возрасте – уже огромное достижение, даже если ему не удалось забрать в них ни одного титула. На ЧМ, где два года назад треснула броня шотландца, он неожиданно снова превратился в непрошибаемого гладиатора. Мысли о завершении карьеры остались в прошлом, вернулись изящные атакующие удары под давлением, выверенные до миллиметра отыгрыши и камбэки,

Полностью прийти в норму помогла смена кия в следующем сезоне – Джон решился обновить арсенал перед чемпионатом Великобритании и на этот раз добрался до четвертьфинала. «Идея заключалась в том, чтобы подобрать подходящий кий до конца карьеры, – объяснил Хиггинс. – Два, три года – я не знаю, сколько он прослужит. Мне казалось, что старый кий потерял силу, я слишком часто его ремонтировал. Иногда небольшие изменения улучшают настроение, и я чувствую, что с новым кием лучше бью по шарам». Джон сохранял позитивный настрой, хотя оставался без трофеев. Как и в лучшие годы, он понимал, что упорный труд и дисциплина помогут преодолеть любую засуху.

Спустя два года после мрачных интервью и позорных вылетов Хиггинс вплотную подобрался к первому титулу с весны 2018-го. В начале этого года он набрал форму в коротких матчах на чемпионате Лиги. В матче за титул «Мастерс» уступил вундеркинду Яню Бинтао, но, как и в случае с ЧМ, первый финал с 2006-го сам по себе оказался мощным достижением. На пик Джон вышел к престижному Players Championship с участием 16 лучших игроков по годичному рейтингу.

Именно на этом турнире Волшебник полностью победил призраков прошлого, преодолел себя и напомнил, что возраст – не помеха для элитных снукеристов. В первом раунде Хиггинс разгромил сенсационного победителя недавнего Welsh Open Джордана Брауна (6:0), но по-настоящему показал амбиции в следующем раунде – под натиском шотландца с тем же счетом пал сам Селби. За матч Марк забил три шара и набрал лишь семь очков – худший результат в матчах до шести побед за всю историю. Хиггинс отметился брейками в 60, 63, 70, 100 очков и показал 97% результативности. Общий набор составил 546 очков.

Ветеран выглядел безупречно: он превзошел титулованного соперника в точности, тактике, ведении серий и всех остальных аспектах. «Это было по-злодейски, – оценил разгром О’Салливан. – В конце мне было тяжело смотреть. Марк один из лучших в матчах такого формата, но Хиггинс показывал удивительный снукер. Он действовал у стола так, будто не хотел, чтобы игра заканчивалась. Вероятно, это был самый жесткий снукер из всего, что я видел. Если он будет играть так же против меня, то я просижу в кресле большую часть матча».

Слова Ракеты оказались пророческими. В полуфинале Хиггинс уничтожил еще одного соперника из топ-16 Кайрена Уилсона (6:1), а в матче за титул добрался до Ронни. От противостояния легенд ждали напряженной борьбы, но схватки титанов не получилось: в первой сессии Джон захватил лидерство со счетом 6:2, а после перерыва спокойно закончил дело (10:3). Снукеристы часто расслабляются и вылетают в следующем раунде после красивых разгромных побед, но Хиггинс провел весь турнир с максимальной концентрацией: забрал 17 фреймов подряд, не ошибался ни в отыгрышах, ни в дальних ударах.

Против Уилсона Волшебник показал не только серийность, но и прославивший его характер. При счете 4:0 по партиям в пятом фрейме Хиггинс уступал 0:65 – сопернику оставалось набрать одно очко, чтобы сократить отставание. Однако Джон замучил Кайрена снукерами, получил сложную атаку, провел безупречную серию через черный и взял фрейм с разницей в одно очко – 66:65. Такие ситуации характеризуют шотландца лучше сотенных брейков и красивых дальних ударов. Даже имея разгромный перевес в матче, четырехкратный чемпион мира ни на секунду вцепился в пятую партию так, будто от ее исхода зависела его жизнь.

Четыре разгрома подряд, стальные нервы и возвращение на пятую строчку рейтинга – после выступления на Players Championship стало ясно, что Хиггинс не просто вернулся, а вышел на новый уровень. В мае шотландцу исполнится 46, но в его действиях у стола больше энергии, смелости и расчета, чем у молодых противников. С такой игрой можно спокойно менять никнейм – обновленный безжалостный Хиггинс все меньше напоминает доброго седого Волшебника, и все больше лишенного недостатков Терминатора.

«Это лучшая неделя в моей карьере, – признался счастливый Джон. – Я выигрывал чемпионаты мира и другие престижные турниры, но на протяжении целой недели в матчах против соперников высокого уровня мне удавались убедительные победы. Это не очень похоже на меня – обычно, я выцарапываю победы в решающих фреймах. Сейчас у меня получилось легко пройти сложных противников, и это потрясающее чувство».

ЧМ стартует 17 апреля – если Хиггинс сохранит форму, то однозначно подойдет к главному ивенту сезона фаворитом. За последние несколько дней он превзошел Селби и Ронни, одинаково безупречно отыгрывался и атаковал – такой универсальности в сочетании с железными нервами может хватить, чтобы сделать решающий шаг и стать чемпионом мира в пятый раз. Однако даже если этого не произойдет, Джон вряд ли снова помрачнеет и впадет в задумчивость. В 45 Хиггинс действует у стола настолько энергично и сосредоточенно, что становится очевидно: он слишком любит снукер, чтобы наслаждаться воспоминаниями о прежних победах и жалеть себя после поражений.

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