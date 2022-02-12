12.02.22
Н. РобертсонНил Робертсон
Не ранее
22:00
Д. РобертсонДжимми Робертсон
Players Championship • Полуфинал
СеткиКалендарь
Перед матчем

Нил Робертсон - Джимми Робертсон

Снукер Следите за матчем Нил Робертсон – Джимми Робертсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 12 февраля 2022. Если вы видите вкладку «LIVE» чуть выше, значит мы расскажем вам все подробности этой встречи. Следите за ходом матча онлайн.
Сегодня встречаются Нил Робертсон и Джимми Робертсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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