Маленькие турниры «Рига Мастерс», Gibraltar Open и Indian Open часто критикуют за масштаб, отсутствие фаворитов и отличие от главных ивентов тура. Некоторые болельщики наслаждаются любимым спортом только на высочайшем уровне – для них снукерный сезон ограничивается Тройной короной, серией Coral и хайлайтами Ронни О’Салливана. Но Рига-2019 показала: именно укороченный формат и расслабленная атмофера подходят для запуска сезона. Из-за необычной локации самое интересное на турнире – не сама игра, а взаимоотношения снукеристов и фанатов, которые внезапно оказываются ближе, чем на чопорных британских аренах.

С первого дня турнир – одновременно схватка за 50 тысяч фунтов и фестиваль, похожий на документальную съемку из-за кулис. Слегка растерянный Марк Селби бродит по холлу, болтает с первыми болельщиками и показывает Майклу Холту магазинчик с кофе. Для Марка Уильямса отпуск пока не закончился – сонный валлиец в шлепанцах шаркает от такси до служебного входа, а вечером исследует местные пабы. Марк Кинг нянчится с маленькой дочкой Дэниела Уэллса, а Ян Верхас командует графиком запусков и контролирует процесс.

В лаунже для игроков, гостей и журналистов допоздна сидят Оливер Лайнс и Бен Уолластон – оба уже вылетели, но один ждет приятеля Лисовски, а другой – жену, которая судит десайдер Джека. В футболе следить за жизнью игроков можно только по соцсетям, а взаимодействовать лишь на автограф-сессиях, где их рвут на части дотерпевшие в очереди фанаты. В снукере зрители, судьи и игроки ближе, чем в любом другом спорте, и Рига напоминает об этом с первых минут.

Претензии к уровню турнира бессмысленны – если бы каждый ивент напоминал финал ЧМ, спорт лишился бы разнообразия, а решающие матчи потеряли уникальность. Теннис сводится не только к Большим шлемам и противостояниям великой тройки. В футболе существуют не только Месси, Роналду и плей-офф Лиги чемпионов. Видео с матчей Кубка Лиги, на которых болельщики из английской глубинки впервые видят звезд на расстоянии пары метров, – чистый кайф, как и взаимодействие с игроками в Риге. Здесь они не такие собранные и мотивированные, как на «Мастерс» или ЧМ, зато намного более реальные.

Главной сенсацией трех жарких дней в столице Латвии стало отсутствие игроков топ-16 в четвертьфинале, но это никак не связано с непривлекательностью турнира для звезд. В этом году Риге помешала развернуться на полную не плохая организация или призовые, а череда провалов лидеров и крупный форс-мажор. Еще в квалификации проиграли Хоукинс, Магуайр, Гилберт, Мёрфи и Бинхэм, а в первые два дня турнир покинули Ливоски, Селби, Уильямс, Картер и Бресель.

Еще два игрока топ-8 и несколько андердогов попали в драматичную ситуацию. Нил Робертсон, Кайрен Уилсон, Роберт Милкинс, соперник Селби Харви Чендлер и еще 11 игроков не улетели в Ригу из Лутона. Они отложили перелет до вечера четверга, но сначала у самолета на их полосе лопнуло шасси, а затем рейс отменили из-за бури. World Snooker не переформатировал турнир из-за неожиданности, масштабности и коротких сроков – например, матч Робертсона и Милкинса давно назначили на 11 утра в пятницу, а из-за промедления с полетом оба игрока получили техническое поражение. Если бы не провалы в первых раундах и отмена рейса, в Ригу приехали бы 11 игроков из топ-16 – максимально мощный кард для конца июля.

Критику за плохое выступление и отсутствие игроков несправедливо переносить на турнир, хотя именно так сделал Джо Перри. Джентльмен крепко выпил после поражения от Каррингтона и выдал в твиттере неуважительное замечание: «Мы с Джерри Грином думаем, что это худший четвертьфинальный состав в истории. Согласны?» Утром Перри понял, что высказался слишком жестко, извинился и удалил твит. Отреагировавшие на него люди прошлись по турниру, хотя организаторы не виноваты в плохой форме топовых игроков. Еще в прошлом сезоне главным трендом снукера оказались нестабильность лидеров и вспышки аутсайдеров.

В воскресенье стало понятно, что даже невзрачный состав четвертьфиналистов – не проблема, а достоинство. Робертсон, который дважды побеждал в Риге, обратил внимание, что именно в такие моменты интересно следить, у кого из средних игроков хватит самообладания, чтобы дойти до конца. Финал подтвердил правоту Нила: необычные имена добавили разнообразия, решающий матч между Марком Джойсом и Янем Бинтао по напряжению и зрелищности соответствовал уровню, а победа 19-летнего китайца восхитила фанатов не меньше условного триумфа фаворита.

Благодаря этому результату «Рига Мастерс»-2019 уже вошел в историю. Бинтао – первый за 13 лет тинейджер-победитель рейтингового турнира после великого соотечественника Дина. Возможно, именно победа в Латвии раскроет талант Яня, о котором говорят уже давно. Осознание этого и эмоциональное празднование победителя затмили отложенный рейс, плохую игру Селби, неспортивную реакцию Перри и другие проблемы. Несмотря на критиков, председатель World Snooker Барри Хирн приехал на финал и подтвердил, что турнир в Риге вернется в следующем сезоне. В этот раз Робертсон наверняка прилетит заранее.

А вот так закончился прошлый сезон:

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