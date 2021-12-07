07.12.21
К. УилсонКайрен Уилсон
Не ранее
23:00
Ф. О'БрайенФергал О'Брайен
Scottish Open • Раунд 1
СеткиКалендарь
Перед матчем

Кайрен Уилсон - Фергал О'Брайен

Снукер Следите за матчем Кайрен Уилсон – Фергал О'Брайен на Eurosport.ru! Игра начинается в 23:00 7 декабря 2021. Если вы видите вкладку «LIVE» чуть выше, значит мы расскажем вам все подробности этой встречи. Следите за ходом матча онлайн.
Сегодня встречаются Кайрен Уилсон и Фергал О'Брайен, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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