08.12.21
Э. МакгиллЭнтони Макгилл
Не ранее
23:00
Д. РобертсонДжимми Робертсон
Scottish Open • Раунд 2
СеткиКалендарь
Перед матчем

Энтони Макгилл - Джимми Робертсон

Снукер Следите за матчем Энтони Макгилл – Джимми Робертсон на Eurosport.ru! Игра начинается в 23:00 8 декабря 2021. Если вы видите вкладку «LIVE» чуть выше, значит мы расскажем вам все подробности этой встречи. Следите за ходом матча онлайн.
Сегодня встречаются Энтони Макгилл и Джимми Робертсон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Снукер у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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