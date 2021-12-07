Английский игрок в снукер Джимми Робертсон обыграл валлийца Ли Уокера в матче второго раунда Scottish Open. 35-летний игрок выиграл со счетом 4:1 и установил новый рекорд по набранным очкам в снукерном фрейме.
Англичанин закончил пятый фрейм с 178 очками и превзошел предыдущий рекорд, который составлял 167 баллов. Достижение установил валлийский снукерист Доминик Дейл на Крусибле в 1999 году.
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