Ронни О’Салливан победил Барри Хокинса в финале «Шанхай Мастерс»

Англичанин Ронни О’Салливан стал победителем турнира «Шанхай Мастерс». В финале он выиграл у соотечественника Барри Хокинса – 11-9.

Китайский ивент стал для О’Салливана первым после поражения Али Картеру во втором раунде ЧМ-2018 в апреле.

У обоих снукеристов по два сенчури-брейка в решающем матче. В финале Ронни показал самый высокий брейк в 122 очка, в то время как Хокинс в седьмом фрейме набрал 132 балла.

О’Салливан защитил титул, взятый в 2017 году. За победу в Шанхае он получит 224 тысячи евро.

Уникальный флюк Хокинса в матче против О'Салливана. Кажется, будто Барри специально играл так

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