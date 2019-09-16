Ронни О’Салливан почти каждый год пугает фанатов слухами о завершении карьеры, переходе в тур для ветеранов или сокращении сезона до пары маленьких ивентов. Но у стола Ракета показывает, что его время еще не ушло. В прошлом сезоне Ронни выиграл пять турниров, сделал исторический тысячный брейк и намекнул, что не беспокоится из-за раннего вылета с чемпионата мира. На короткий отрезок он даже возглавил рейтинг впервые с 2010-го.

На турнире в Шанхае О’Салливан показал не только техническое мастерство, но и психологическое превосходство над другими игроками. Ракета разгромил любителя Чжан Йи 6:0, а потом встречался только с соперниками по топ-16. «Я чувствую себя комфортно против Ронни, – сказал перед четвертьфиналом Кайрен Уилсон. – Ронни великолепен, победы и шоу ждут только от него. Это снимает давление, можно играть по-своему и сосредоточиться на результате». Воин говорил уверенно и даже самонадеянно, но матч против О’Салливана опроверг его утверждение.

После шести фреймов Уилсон вел 5:1, а Ронни казался потерянным: страдал из-за низкой температуры в зале, часто мазал дальние удары, неоправданно рисковал и ошибался в отыгрышах. Кайрену оставался фрейм до победы, но в один момент его игра сломалась. О’Салливан выиграл одну партию, а при счете 49:19 в пользу Уилсона в следующем фрейме сделал ужасный отыгрыш, но уронил флюк. После плохого удара и случайного шара позиция раскрылась, Ронни зачистил стол и сократил отставание.

До этого тягучий стиль Кайрена и рассеянность мешали Ронни, но выигранный фрейм его вдохновил. Спустя 40 минут он сравнял счет при сумасшедшей поддержке болельщиков, а Уилсон расклеился и потерял контроль над ситуацией. Матч закончился гениальным камбэком Ронни 6:5, но даже победитель признал, что не набрал форму: «Когда участвуешь в турнире, надо жить и дышать им, а я слишком расслабился. Я не провел ни матча за пять месяцев. Это то же самое, что не ходить в зал пять месяцев. Я чувствую себя слегка заржавевшим».

Ронни зря считают игроком настроения – против Кайрена он показал чемпионский менталитет и выпутался из безнадежного положения. Именно этого качества не хватает соперникам в матчах против легенды. В Китае Ронни – почти такая же звезда снукера, как Дин: О’Салливан обожает страну, общается с фанами и участвует в местных шоу. Когда он выходит к столу на китайских турнирах, болельщики приветствуют его, как любимую футбольную команду на стадионе. Неудивительно, что в такие моменты давление на соперника возрастает. Когда Кайрен атаковал против Ронни в решающем фрейме, он уже представлял восторг зрителей при промахе.

Лишь несколько соперников сломили Ронни психологически. Такое удалось Хиггинсу и Селби в начале 2010-х – О’Салливан неслучайно дал прозвище Марку – Мучитель. В прошлом сезоне на новый уровень вышел Трамп, но Джадд победил Ронни в финале «Мастерса» не благодаря менталитету, а за счет потрясающей формы. Другие игроки не обладают талантом Трампа и выиграют у О’Салливана, только если справятся с давлением от матча против главной звезды. Обычно почти никому не хватает выдержки: Магуайра, Дина и Картера подводят нервы, другие игроки тоже безрассудно атакуют, будто торопятся проиграть и уйти домой.

Ронни О'Салливан на турнире в ШанхаеEurosport

В полуфинале Робертсон почти повторил провал Уилсона. Нил начал год одним из фаворитов после трех рейтинговых титулов в прошлом сезоне, но даже он потерялся против Ронни. При счете 5:4 в свою пользу австралиец вдруг проиграл пять фреймов подряд. Ронни форсировал ситуацию – как и в предыдущем матче, он будто дал сопернику фору на старте, а потом разнес его за короткое время. Хладнокровный и методичный Робертсон проиграл О’Салливану пятый матч подряд – именно против Ракеты психологическая устойчивость Нила дает сбой.

Давление Ронни повлияло даже на финал против Мёрфи, несмотря на равную по счету игру (11:9). Шон повел 3:0 на старте и не отставал больше чем на фрейм большую часть матча, но при счете 7:7 О’Салливан заиграл мощнее и взял три партии подряд. Ронни чередовал провальные отрезки с результативными сериями, но именно он распределил энергию так, чтобы вырваться вперед в самый нужный момент. Соперникам не хватило концентрации, уверенности или спокойствия, чтобы биться с ним на равных, хотя Ракета выдавал максимум способностей от силы полматча.

У Ронни положительная статистика почти со всеми топовыми соперниками, и такая история личных встреч делает матчи с ним еще неприятнее. Например, Кайрен в прошлом сезоне максимально обидно проиграл О’Салливану в десайдере финала Champion of Champions, когда до победы оставалась пара ударов. Нил не выдержал темпа Ронни в решающем матче Tour Championship, хотя уже тогда австралийца считали одним из фаворитов ЧМ. Наконец на Мёрфи давили не только проигранные Ронни финалы чемпионата Великобритании (5:10) и Players Championship (4:10), но и плохие отношения с Ракетой.

Ронни О'Салливан и Шон Мёрфи на церемонии награждения после финала в ШанхаеGetty Images

Шон всю карьеру следовал правилам и поддерживал контакт с World Snooker. На матч Гран-при против Мёрфи в 2004-м Магуайр забыл мел и с разрешения рефери ушел с арены. За время его отсутствия Шон пообщался с директором турнира о нарушении регламента, и судья наказал Стивена поражением в партии за опоздание на фрейм. В этом смысле Мёрфи полная противоположность Ронни, который бился за правду: не отказывался от бунтарства, спорил с судьями и постоянно предъявлял претензии управляющей организации.

Из-за этого Мёрфи и О’Салливан прониклись взаимной неприязнью и часто подкалывали друг друга через медиа. Например, когда Ронни не хотел забивать последний черный ради максимума на World Open в 2010-м (игроку не понравился маленький бонус за серию в 147 очков), Шон назвал его поведение «жалким, оскорбительным и непрофессиональным».

В 2014-м Мёрфи проиграл О'Салливану 3:13 в четвертьфинале ЧМ и метко сформулировал ощущения соперников Ронни, когда зал ждет их ошибки: «Счет не отражал ход матча, я просто слишком погрузился в происходящее вокруг на матчах с Ронни. Конечно, на них всегда особенная атмосфера. Немного напоминает цирк. Но нужно справляться с этим мусором, когда играешь против снукерной звезды». Болельщики Ронни высмеяли высокомерие Шона, когда тот призвал пятикратного чемпиона мира делать больше для продвижения спорта. Теперь на матчах против Мёрфи фанаты Ракеты создают для Шона особенно напряженную атмосферу.

Другой снукерист с ужасной статистикой против Ронни Стюарт Бинэм (3 победы, 15 поражений) подчеркнул влияние на игру фанатов Ракеты, которые радуются твоим промахам и плюют на спортивный фэйр-плей: «Против него за тебя болеет 1-2% зрителей. Немного сбивает с толку, когда биток после твоего удара идет в сторону лузы, а в зале кричат: «Падай!» Но с этим приходиться мириться из-за поддержки, которая у него есть». Нечто похожее происходит в теннисе: даже соперники из топ-10 теряются против Джоковича, Федерера и Надаля, когда весь корт переживает за легенд.

Трудности снукеристов проанализировал спортивный психолог Билл Безвик: «В индивидуальных играх ты бьешься в том числе и против себя. Если у тебя не хватает ментальной силы, чтобы выдержать эту постоянную битву, мозг постепенно находит оправдания для поражений. Шары были против меня сегодня, у меня плохой день, мне просто не повезло. Именно в такие моменты неудачники проигрывают, а чемпионы показывают характер».

О’Салливана сравнивают с Моцартом или Да Винчи, когда хотят описать его гениальность, но импровизация и творчество – не единственные сильные качества Ронни. Он сохраняет легкость у стола, несмотря на огромные ожидания, и, наоборот, подпитывается положительными эмоциями. Одновременно атмосфера матчей против него угнетает соперников и выключает их на несколько фреймов. Благодаря этому Ракете не нужен идеальный снукер против топ-игроков: они не выдерживают напряжения, даже когда он играет плохо. Это связано с масштабом личности Ронни, отношением к нему в снукере и стилем игры: даже в безнадежной ситуации он находит атаку и спасается от поражения. Пока Уилсон, Робертсон, Мёрфи и остальная топ-16 не преодолеют психологический барьер перед величием О’Салливана, Ракета останется фаворитом против любого из них.

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