Онлайн

Эллиот Слессор - Michael Williams

Shoot Out - 10 февраля 2018

Это Снукер, и это Shoot Out! Следите за матчем Эллиот Слессор – Michael Williams на Eurosport.ru! Игра начинается в 23:40 10 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Эллиот Слессор и Michael Williams, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.