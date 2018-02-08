Онлайн

Кристофер Кеоган - Michael Williams

Shoot Out - 8 февраля 2018

Это Снукер, и это Shoot Out! Следите за матчем Кристофер Кеоган – Michael Williams на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 8 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются Кристофер Кеоган и Michael Williams, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.