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Александр Урсенбахер - Джек Лисовски
Shoot Out - 8 февраля 2018
Это Снукер, и это Shoot Out! Следите за матчем Александр Урсенбахер – Джек Лисовски на Eurosport.ru! Игра начинается в 23:10 8 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня сражаются Александр Урсенбахер и Джек Лисовски, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.
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