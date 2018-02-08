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James Silverwood - Стюарт Бинэм

Shoot Out - 8 февраля 2018

Это Снукер, и это Shoot Out! Следите за матчем James Silverwood – Стюарт Бинэм на Eurosport.ru! Игра начинается в 22:00 8 февраля 2018. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня сражаются James Silverwood и Стюарт Бинэм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Снукер: там и календари, и результаты, и таблицы.